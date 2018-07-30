Военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады поднялись на гору Монблан – самую высокую гору Европы. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
"27.06.2018 года наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана - самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям", - говорится в сообщении.
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Напомним, в мае на самой высокой вершине мира – горе Эверест спасли украинских альпинистов Романа Городечного и Тараса Поздния, которые во время спуска застряли на высоте 6400 метров в связи с резким ухудшением состояния здоровья.