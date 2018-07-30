Во Львове неизвестный грозится взорвать больницу, если не получит 5 тыс. грн

Неизвестный утром в понедельник сообщил о минировании Львовской областной клинической больницы во Львове, передают Украинские новости.
Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По его словам, анонимное лицо угрожает подорвать больницу, если на его счет не будет переведено 5 тыс. гривен.
На место события выехали полицейские и взрывотехники. Ведется осмотр территории больницы.
Напоминаем, что 12 июля, в Днепре произошел взрыв в цеху, два человека погибли.