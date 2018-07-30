В 2018 году полиция зафиксировала на четверть больше фактов торговли людьми

За первые шесть месяцев 2018 года правоохранители зафиксировали 186 фактов торговли людьми. Среди них 108 фактов - это сексуальная эксплуатация. Об этом сообщил глава Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко.

Жертвами подобных преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей.

За аналогичный период прошлого года полиция зафиксировала 144 факта торговли людьми, из них -94 факта сексуальной эксплуатации.

"С каждым годом количество выявленных преступлений этой категории растет, в частности - фактов сексуальной эксплуатации. Однако отмечу: это указывает не на рост преступности в этой сфере - это показатель того, что мы научились оперативного выявлять такие правонарушения", - отметил Крищенко.

По его словам, чаще всего жертвами торговли людьми становятся украинские девушки, которых вербовщики отправляют за границу для оказания сексуальных услуг. Для этой цели злоумышленники пытаются организовать специальные "агентства".

Также в 2018 году жертвами трудовой эксплуатации стали 49 мужчин. Пострадавшие выезжали за границу для трудоустройства, где их держали в рабских условиях. Некоторые сами ехали на заработки, а кого-то вывезли за долги.

Также за полгода правоохранители обнаружили пять фактов торговли детьми. В четырех случаях новорожденных продавали родные матери, еще в одном случае - женщина решила сдать своего 4-летнего сына в "аренду" для попрошайничества.

Напомним, Национальная полиция Украины установила и признала потерпевшими за весь 2017 год от торговли людьми 367 украинцев, большинство из них – женщины.