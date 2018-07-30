Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В 2018 году полиция зафиксировала на четверть больше фактов торговли людьми

В 2018 году полиция зафиксировала на четверть больше фактов торговли людьми

В 2018 году полиция зафиксировала на четверть больше фактов торговли людьми
Фото из открытых источников

Среди пострадавших – семь малолетних детей

30.07.18 24
100

За первые шесть месяцев 2018 года правоохранители зафиксировали 186 фактов торговли людьми. Среди них 108 фактов - это сексуальная эксплуатация. Об этом сообщил глава Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко.

Жертвами подобных преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей.

За аналогичный период прошлого года полиция зафиксировала 144 факта торговли людьми, из них -94 факта сексуальной эксплуатации.

"С каждым годом количество выявленных преступлений этой категории растет, в частности - фактов сексуальной эксплуатации. Однако отмечу: это указывает не на рост преступности в этой сфере - это показатель того, что мы научились оперативного выявлять такие правонарушения", - отметил Крищенко.

По его словам, чаще всего жертвами торговли людьми становятся украинские девушки, которых вербовщики отправляют за границу для оказания сексуальных услуг. Для этой цели злоумышленники пытаются организовать специальные "агентства".

Также в 2018 году жертвами трудовой эксплуатации стали 49 мужчин. Пострадавшие выезжали за границу для трудоустройства, где их держали в рабских условиях. Некоторые сами ехали на заработки, а кого-то вывезли за долги.

Также за полгода правоохранители обнаружили пять фактов торговли детьми. В четырех случаях новорожденных продавали родные матери, еще в одном случае - женщина решила сдать своего 4-летнего сына в "аренду" для попрошайничества.

Напомним, Национальная полиция Украины установила и признала потерпевшими за весь 2017 год от торговли людьми 367 украинцев, большинство из них – женщины.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Киевлянин решил пострелять из окон отеля в ДнепреВ России скончался мужчина, избитый пятью полицейскимиВ Одессе вор спустился с крыши в квартиру и украл там почти миллион долларов
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15866
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12859
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9976
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17793
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12396
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21857
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11615
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23764
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8919
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7617
  1. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 3540 / 3649
  2. Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета 3259 / 3941
  3. С Азовского моря экстренно эвакуировали отдыхающих 2901 / 3584
  4. Жертву "Новичка" похоронят со специальными мерами безопасности 2874 / 3367
  5. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 2608 / 2789
  6. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 2586 / 2918
  7. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 2447 / 2806
  8. Какая гадость. Восемь самых отвратительных деликатесов мира 1296 / 1566
  9. Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники 1262 / 1392
  10. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 1155 / 6549
  1. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 29 / 2918
  2. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 11 / 3649
  3. Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники 8 / 1392
  4. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 7 / 2789
  5. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 7 / 2806
  6. Часть расходов на детский сад можно вернуть 6 / 1255
  7. Супрун рассказала, как правильно лечить гепатит 6 / 727
  8. Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета 5 / 3941
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 4846
  10. Какая гадость. Восемь самых отвратительных деликатесов мира 4 / 1566
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.