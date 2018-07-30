Колинда Грабар-Китарович пригласила Владимира Путина в Загреб

Президент Хорватии полагает, что её переговоры с Владимиром Путиным пойдут на пользу всему региону Юго-Восточной Европы

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила президента России Владимира Путина с государственным визитом в Загреб. Об этом пишет российское издание Коммерсант.

"Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы", - заявила Колинда Грабар-Китарович в интервью после своего визита в Россию на чемпионат мира по футболу.

Колинда Грабар-Китарович сказала, что дата визита пока не назначена, но Хорватия уже "очень ждёт Путина".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отказался говорить о перспективах референдума на Донбассе.