В полиции дали советы, как не попасть в трудовое рабство за границей

Во время поиска работы за границей нужно соблюдать ряд правил, которые позволят не попасть в трудовое рабство. Об этом рассказал глава Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко, передает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Прежде всего, перед выездом необходимо подробно узнать о фирме, которая обещает трудоустройство, в частности проверить наличие у нее лицензии на сайте Минсоцполитики и пообщаться с людьми, которые уже воспользовались ее услугами.

"Необходимо обратить внимание на так называемые "хитрые" фирмы. Они берут деньги якобы за трудоустройство за рубежом, но в договоре прописывают предоставления информационных услуг. То есть они вас просто проинформировали, что, например, какое-то предприятие в Норвегии, которое набирает людей на работу. Но это просто консультация, никто не обещает вас трудоустроить на том предприятии. А информацию, за которую человек нередко отдает значительные суммы, можно было получить самому, потратив немного времени просмотреть предложения в Интернете", - отметил Крищенко.

Поэтому при поиске фирмы необходимо проверить, что лицензия ей выдана именно на трудоустройство.

Также должны настораживать обещания высоких зарплат.

"Если обещают большую сумму даже за неквалифицированную работу (например - курьером) - это на 100 процентов обман", - предупреждает Крищенко.

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года правоохранители зафиксировали 186 фактов торговли людьми. Среди них 108 фактов - это сексуальная эксплуатация.