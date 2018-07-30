Эксперты дают разные прогнозы относительно даты предоставления УПЦ Томоса об автокефалии

Мнения экспертов относительно возможной даты предоставления УПЦ Томоса об автокефалии существенно расходятся, передает Интерфакс-Украина.

Так, автор аналитической записки Института мировой политики "Сценарии предоставления Томоса Украине" Ярослав Коцюба утверждает, что Томос может быть получен до конца лета.

"Насколько нам известно, все рабочие моменты по шагу уже обсуждены представителями Константинопольского патриархата, рабочими группами украинских священников и участниками переговоров процесса со стороны власти. На заседании Священного Синода, по нашим данным, это может быть сделано уже 30 августа. Будет принято решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской церкви, то есть 30 августа может быть этот документ, если не будет форс-мажора", - сказал Коцюба на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он уверен, что Томос будет предоставлен Украинской церкви.

"Никто на сегодняшний день не сомневается, источники, которые рассказывали… 99%, что Украинская православная автокефальная церковь в Украине будет", - уверен Коцюба.

В то же время ведущий научный сотрудник отделения религиоведения Института философии им. Сковороды НАН Украины Александр Саган отметил, что говорить о сроках предоставления Томоса не стоит.

"Я бы не ставил никаких сроков - ни 30 августа, ни конец сентября. Это решит Святейший патриарх Варфоломей сам, когда уже будут все субъективные и объективные условия относительно постановки вопроса на обсуждение синода", - сказал Саган.

Заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко 23 июля сообщил, что процедуры, необходимые для предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, продолжаются.

"Продолжается информирование Фанаром поместных церквей. После завершения комиссия, которая этим занимается (митрополиты Варфоломей (Самарас), Эммануил и Иоанн), доложит Синоду, и будет принято решение о следующих шагах", - сказал он агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 17 апреля 2018 года сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.