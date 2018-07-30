Монахиня Варвара, спасшая Филарета, жива и здорова

Умершая вчера игуменья Варвара и монахиня Варвара - это два разных человека

В УПЦ КП опровергли информацию о смерти монахини Варвары, которая предотвратила покушение на патриарха Филарета. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь церкви архиепископ Евстратий (Зоря).

"Через средства массовой информации распространяется сообщение "Умерла монахиня, которая спасла Патриарха Филарета от покушения", которое не соответствует действительности и является плодом фантазии журналиста одного из украинских новостных агентств, где оно вчера было впервые опубликовано", - написал он.

Архиепископ Евстратий отметил, что умершая вчера игуменья Варвара и монахиня Варвара - это два разных человека, хотя и носят одинаковое имя и одна раньше, а другая сейчас выполняют один и тот же послушание - эконом Патриархии.

"Слава Богу - монахиня Варвара жива и здорова, выполняет свои обязанности", - подчеркнул он.

Ранее в УПЦ КП сообщили о попытке покушения на патриарха Филарета.

29 июля архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что на 91 году жизни скончалась игуменья Варвара.