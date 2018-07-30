Матери Кольченко разрешили свидание с сыном

В гостинице родственникам исправительного учреждения выделят комнату со всеми удобствами

Матери политзаключенного Александра Кольченко Ларисе разрешили 3-дневное свидание с сыном в российской колонии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный общественный наблюдательный комитет (ОНК).

В гостинице родственникам исправительного учреждения выделят комнату со всеми удобствами.

Отмечается, что на встрече членов ОНК с Ларисой Кольченко каких-либо заявлений или жалоб от нее не поступало. Сообщается, что с момента окончания голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 кг. Жалоб не высказывал.

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"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, так как заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения. Как только договор будет предоставлен, Кольченко продолжит обучение. Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, много времени у него уходит на самообразование", - добавил представитель ОНК.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.