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Фото В Полтаве в ДТП столкнулись полицейские и инкассаторы

<span class="label red">Фото</span> В Полтаве в ДТП столкнулись полицейские и инкассаторы

Правила дорожного движения нарушили инкассаторы 

30.07.18 69
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В понедельник, 30 июля, на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Петра Юрченко в Полтаве инкассаторское авто Ford Transit столкнулось с полицейским автомобилем Renault Dokker. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

В результате аварии Ford перевернулся на бок. Правоохранители опросили свидетелей ДТП и просмотрели кадры с камер видеонаблюдения.

"Установлено, что водитель микроавтобуса Ford, нарушил Правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля в Киеве Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе девушку в возрасте около 30 лет. 

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