Харьковские пограничники поймали россиянина-нелегала

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который незаконно пересёк границу. Об этом сообщает в Facebook Восточное региональное управление Госпогранслужбы.
"Пограничным нарядом с помощью тепловизионного комплекса было обнаружено неизвестное лицо, которое двигалось от линии государственной границы вглубь Украины. Выдвинувшись на перехват, охранники государственных рубежей задержали 35-летнего гражданина России", - рассказывают пограничники.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Въезд в Украину запрещен 538 россиянам
Инцидент произошёл ночью 29 июля. Сейчас россиянин задержан, его дальнейшую судьбу решит суд.
Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину российского актера, который незаконно посетил Крым в 2015 году.