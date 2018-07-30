Россия не хочет проводить новую встречу в нормандском формате, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит условий для новой встречи в нормандском формате, пока не будут выполнены требования, принятые на предыдущих встречах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, идеи собраться в нормандском формате обсуждались на прошлой неделе во Франции и Германии на прошлой неделе, однако Россия не рассматривает эту возможность, пока не будет выполнена договорённость о разведении вооружений и не заработает так называемая формула Штайнмайера.

В 2015 году Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший тогда главой МИД Германии, предложил формулу урегулирования конфликта на Донбассе таким образом: сначала предоставить временный особый статус оккупированным территориям Луганской и Донейкой областей, а затем, после выборов на территории самопровозглашённых республик республик "ЛНР" и "ДНР", предоставить им постоянный особый статус.

Напомним, последняя встреча министров иностранных дел в нормандском формате состоялась 11 июня в Берлине. Во время неё представители Украины, Франции, Германии и России договорились о ряде мер по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.