Нацполиция хочет сделать открытый реестр педофилов в Украине

В Украине хотят создать открытый реестр педофилов. Об этом заявил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.

"Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну", - отметил Крищенко.

По его словам, в Украине есть практика проверок таких лиц, и если они находятся в таком реестре, то им отказывают во въезде в Украину.

"Введение такого реестра в нашей стране позволит предотвратить многие преступления в отношении детей", - подытожил Крищенко.

Однако такие инициативы могут противоречить правам человека.

"Это противоречит конституции Украины, законодательству Украины о защите персональных данных и это противоречит правам человека, однозначно", - отметил в комментарии Фокусу правозащитник Владимир Чемерис.

По его словам, такие заявления больше похожи на попытки приобрести популярность.

"У нас о борьбе с педофилами, начиная с химической кастрации, говорят уже очень давно. Это все противоречит любым представлениям о правах человека, но это очень выгодная тема для того, чтобы приобрести дешевую популярность. У нас идет борьба с преступностью – мы не справляемся. Значит, мы быстренько справимся с педофилами на радость", - отмечает эксперт.

По словам Чемериса, практика подобных реестров скорее может быть в Азии, а не в Европе.

"Если бы Крищенко привел пример, цены бы этому не было. Вопрос в том, что там как раз чтобы утроиться на работу, нет никаких вещей ни для педофилов, ни для людей с другой ориентацией. Я думаю, что это скорее примеры из Азии или вообще нет таких примеров", - резюмировал правозащитник.

Напомним, в начале месяца после доработки в парламент снова подали законопроект №6607 о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы малолетних.