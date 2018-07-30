Порошенко уволил Горбулина с должности директора Нацинститута стратегических исследований

Президент Петр Порошенко уволил Владимира Горбулина с должности директора Национального института стратегических исследований и назначил на его место Ростислава Павленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента.
В то же время президент уволил Павленко с должности заместителя главы Администрации президента.
Горбулин уволен в связи с переходом на работу в Национальную академию наук. Также Горбулин является внештатным советником Порошенко.
Напомним, Владимир Горбулин возглавлял Нацинститут стратегических исследований с августа 2014 года.