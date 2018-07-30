Украина в рейтинге логистической эффективности стала третьей на постсоветском пространстве

Украина заняла 66 место из 160 стран в новом рейтинге логистической эффективности Всемирного банка Logistics Performance Index. Об этом сообщает ЦТС.

Украина, набрав 2,83 балла, по сравнению с предыдущей версией рейтинга (исследование проводится раз в два года поднялась на 14 позиций. Украина расположилась между Сербией и Египтом, а на постсоветском пространстве стала третьей после Эстонии (3,31 балла, 36 место) и Литвы (3,02 балла, 54 место).

Эксперты Всемирного банка оценивали страны в пяти категориях. Чем выше балл, тем сильнее позиции у страны.

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В разделе "таможенные процедуры" Украина набрала 2,49 балла, по инфраструктуре - 2,22 балла, по международной транспортировке грузов - 2,83 балла, по логистической компетентности - 2,84 балла, по отслеживанию грузов - 3,11 балла, по своевременности доставки - 3,42 балла.

Первое место в рейтинге заняла Германии (4,2 балла). За ней следуют Швеция, Бельгия, Австрия и Япония. Также в первую пятерку попали Нидерланды, Сингапур, Дания, Великобритания и Финляндия. США расположились на 14 месте, Россия - на 75.

Напомним, по итогам мая международный аэропорт Борисполь возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы.