Дело Януковича не передадут в другой суд

Верховный суд отказал адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности рассмотрения дела по государственной измене. Также суд отказался обеспечить его участие в заседаниях, сообщает Украинская правда.

"Мы просили обеспечить участие Виктора Януковича, согласно его личного желания, в заседании суда, во-первых. Во-вторых, мы просили изменить подсудность и передать дело в другой суд", – рассказал адвокат экс-президента Виталий Сердюк. Суд отказал защите в обоих ходатайствах.

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Напомним, что Виктора Януковича в Украине обвиняют в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.

Виктор Янукович в свою очередь подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял его к рассмотрению и назначил заседание на 13 сентября.

Напомним, 30 июля Оболонский суд перенес прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с неявкой адвокатов.