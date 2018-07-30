Укрзализныця заказала в России медали на 77 тыс. грн

96 нагрудных знаков "Почетный железнодорожник" должны изготовить до конца 2018 года

Укрзализныця заказала в Российской Федерации 96 медалей "Почетный железнодорожник" на 77 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

Тендер на изготовление нагрудных знаков выиграло административно-хозяйственное управление ОАО "Российские железные дороги". За 96 медалей в футлярах и бланки удостоверений к ним заплатят 182 тыс. рублей (около 77 тыс. грн).

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Непосредственно изготовлением наград заниматься российское ООО "Культторг". Укрзализныця должна получить заказ в срок до 31 декабря 2018 года.

Напомним, с 1998 года в Украине было изготовлено около 20 млн памятных и инвестиционных монет, а также более 10 млн штук 75 наименований государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины).