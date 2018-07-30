В Киеве пройдет траурный митинг ко дню геноцида ромов

В Киеве 2-3 августа состоится Всеукраинский форум, приуроченный к Международному дню Холокоста ромов. Об этом сообщается на сайте КГГА.
Организаторы мероприятия - Международная общественная организация ромов КЕТАНЕ и ряд местных организаций-членов Ромского совета.
В рамках мероприятий 2 августа в столице состоится траурный митинг в заповеднике Бабий Яр, возложение траурного венка к Днепру на Рыбальском острове.
Вечером в 18:00 в Мариинском парке пройдет вечер памяти "Цыганские романсы над Днепром".
Международный день Холокоста ромов в Украине отмечается на государственном уровне. 2 августа 1944 нацисты в концлагере Аушвиц-Биркенау устроили так называемую Цыганскую ночь, уничтожив около трех тысяч цыган в газовых камерах.
Как сообщалось ранее, в Украине проживает больше 100 тысяч представителей цыганской национальности.