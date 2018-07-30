Киев готовится к предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Решение киевской власти вернуть в собственность города теплоэнергетический комплекс грозит столице техногенным коллапсом. Киевляне могут остаться без горячей воды, тепла и электричества

Департамент здравоохранения КГГА поручил руководителям столичных учреждений здравоохранения провести ряд мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Текст документа №765 от 26 июля 2018 года обнародован в системе учета публичной информации Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно документу, до 30 июля 2018 года таким учреждениям необходимо было:

привести в готовность имеющиеся автономные источники питания;

определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева;

провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения;

разработать (обновить) план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения;

создать штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на случай отключения электроснабжения;

определить ответственных лиц за подключение автономных источников питания к электросетям учреждений здравоохранения;

подать в департамент здравоохранения КГГА информацию о выполнении этих мероприятий и наличии горюче-смазочных материалов для обеспечения работы автономных источников питания.

Основанием для приказа является протокол №39 от 24 июля 2018 года заседания постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О бесперебойной работе Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6".

Отметим, ТЭЦ-6 обслуживает районы: Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, часть Шевченковского, в том числе жилые массивы Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол.

ТЭЦ-5 обогревает: Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского, в том числе жилые массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

Напомним, суд разрешил киевлянам не платить Нафтогазу долги компании Ахметова.