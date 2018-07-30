Гражданские активисты, которые пожелали остаться неизвестными, выпустили в Неву 29 июля куски пенопласта с надписями в поддержку украинских политзаключенных в России и режиссера Олега Сенцова.

Об этой акции у себя в фейсбуке рассказал правозащитник Динар Идрисов.

Акции называлась "Белые кораблики" и проводилась в празднование Дня военно-морского флота.

По словам Идрисова, цель активистов была отвлечь общество "от пафоса праздничного шоу и обратить свое внимание на актуальные проблемы безудержной милитаризации российского общества, нагнетания вражды и ненависти к странам-соседям".

Сотрудники правоохранительных органов достали 25 "предметов плавучей агитации" и отправили их на склад, а также возбудили административное дело о мелком хулиганстве.