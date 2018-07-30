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Главная » Страна » Фото В Неву выпустили белые кораблики в поддержку Олега Сенцова
Освобождение заложников Кремля

Фото В Неву выпустили белые кораблики в поддержку Олега Сенцова

<span class="label red">Фото</span> В Неву выпустили белые кораблики в поддержку Олега Сенцова
Фото: facebook.com/DinarSpbRu

В полиции их назвали "предметами плавучей агитации"

30.07.18 33
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Гражданские активисты, которые пожелали остаться неизвестными, выпустили в Неву 29 июля куски пенопласта с надписями в поддержку украинских политзаключенных в России и режиссера Олега Сенцова.

Об этой акции у себя в фейсбуке рассказал правозащитник Динар Идрисов.

Акции называлась "Белые кораблики" и проводилась в празднование Дня военно-морского флота.

 

По словам Идрисова, цель активистов была отвлечь общество "от пафоса праздничного шоу и обратить свое внимание на актуальные проблемы безудержной милитаризации российского общества, нагнетания вражды и ненависти к странам-соседям".

Сотрудники правоохранительных органов достали 25 "предметов плавучей агитации" и отправили их на склад, а также возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.

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