Гражданские активисты, которые пожелали остаться неизвестными, выпустили в Неву 29 июля куски пенопласта с надписями в поддержку украинских политзаключенных в России и режиссера Олега Сенцова.
Об этой акции у себя в фейсбуке рассказал правозащитник Динар Идрисов.
Акции называлась "Белые кораблики" и проводилась в празднование Дня военно-морского флота.
По словам Идрисова, цель активистов была отвлечь общество "от пафоса праздничного шоу и обратить свое внимание на актуальные проблемы безудержной милитаризации российского общества, нагнетания вражды и ненависти к странам-соседям".
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Сотрудники правоохранительных органов достали 25 "предметов плавучей агитации" и отправили их на склад, а также возбудили административное дело о мелком хулиганстве.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.