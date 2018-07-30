Жителей Лисичанска просят не выходить из домов: в городе пройдет спецоперация

Силовики будут проводить превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам

Жителей Лисичанска Луганской области просят 31 июля и 1 августа 2018 года не покидать без необходимости дома в связи с проведением превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Местных жителей призывают соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами и взрывоопасными веществами.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др.)", - говорится в сообщении.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированные Командующим Объединенных сил Сергеем Наевым.

Ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность двух жителей Днепропетровщины, которые в российских соцсетях провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.