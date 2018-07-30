Президент подписал закон о маркировке органических продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что реализация данного закона обеспечит совершенствование законодательства Украины с европейским законодательством в сфере производства и обращения органических продуктов. Закон будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности украинской органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

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Также устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Кроме того, определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления госполитики в указанных сферах.

Отметим, ранее вступил в силу Закон "О госконтроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных".