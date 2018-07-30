В Борисполе задержали ганца за попытку взятки в 200 долларов

В международном аэропорту “Борисполь” при попытке дать взятку в размере 200 долларов США задержали гражданина Ганы. Правоохранители открыли уголовное производство, об инциденте сообщено посольству Ганы.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.
Деньги 32-летний гражданин республики Гана пытался дать во время разъяснения причин и оснований отказа в пересечении государственной границы Украины.
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Следователи отдела полиции аэропорта Борисполь совместно с пограничниками и сотрудниками военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задокументировали факт попытки дачи взятки.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, чиновники Госпогранслужбы "погорели" на взятке.