Полиция начала готовиться к паломничеству хасидов в Умань

Полиция Украины начала подготовку к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в город Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по иудейскому календарю. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы понимаем, какие вызовы стоят перед нами, в том числе и в условиях гибридной войны. Мероприятия по обеспечению безопасности продлятся от прибытия первых паломников и до полного завершения мероприятий", — сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Он добавил, что следить за порядком украинским правоохранителям помогут 20 полицейских из Израиля.

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Для предотвращения провокаций на месте проведения мероприятий будут работать патрульные полицейские, группы тактико-оперативного реагирования, кинологи и взрывотехники.

Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь на еврейском кладбище похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810 гг.) - основатель Брацлавского (Бреславского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества. В прошлом году в Умани иудейский Новый год отметили 33 тысячи хасидов из 16 стран.