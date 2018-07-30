Укрзализныця из-за скандала приостановила закупку дорогих значков у РФ

И. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник" на сумму 78 400 гривен (815 гривен за значок), контракт на которые был подписан 26 июля с филиалом Российской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Укрзализныця также предложила Министерству инфраструктуры Украины пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака "Почетный железнодорожник". Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной в связи с актуальным политическим контекстом", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1998 года в Украине было изготовлено около 20 млн памятных и инвестиционных монет, а также более 10 млн штук 75 наименований государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины).