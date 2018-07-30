Жителей Полтавской области предупреждают, что могут ввести спецрежим в регионе

В Полтавской области СБУ с 1 по 3 августа будет проводить плановые антитеррористические тактико-специальные учения, из-за чего на некоторых территориях могут ввести особый режим передвижения людей и транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Полтавской области.

Учения будут проходить в Миргородском районе, а также в других населенных пунктах области.

Силовики будут отрабатывать учебные задачи в условиях, приближенных к реальным: с привлечением спецтехники и вооруженных правоохранителей.

В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

Управление СБУ в Полтавской области просит местных жителей сохранять спокойствие. Кроме того, граждан просят должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей: проверку документов, досмотр личных вещей, временное ограничение или запрещение движения транспортных средств, пешеходов и тому подобное. Все эти мероприятия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что жителей Лисичанска просят в течение двух дней не выходить из дома.