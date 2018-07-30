В Украину вернулись все члены экипажа судна-банкрота Free Neptune

Моряки несколько лет вынужденно выживали на брошенном греческим оператором корабле

В Украину из Омана сегодня, 30 июля, приехали 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune (флаг Либерии).

Об этом сообщили в профсоюзе работников морского транспорта Украины (Одесса).

"Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые находились в Султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы", - отметили в профсоюзе.

В благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) сообщили, что моряки несколько лет вынужденно выживали на брошенном греческим оператором судне в Омане.

Free Neptune с экипажем из 22 человек (все граждане Украины) летом 2015-го зашло в порт Маскат (Султанат Оман) для пополнения запасов воды и провизии. Позже выяснилось, что владелец судна – банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку.

В марте 2017 года в Украину вернулись 7 членов экипажа.

Отметим, ранее Греция после многомесячных переговоров освободила большую часть экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия.