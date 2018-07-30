Каждый пятый детский лагерь работает с нарушением санитарных норм

Госпродпотребслужба с начала сезона выявила нарушения требований санитарного законодательства в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей.

Об этом сообщают в Госпродпотребслужбе.

С начала оздоровительной кампании проведено 10,5 тыс. обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей.

"Нарушения требований санитарного законодательства установлены в каждом пятом заведении - 2283 (22%), что больше, чем в 2017 году – 17,6%", - говорится в сообщении.

По словам начальника Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Аллы Григоренко, выявленные нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, проведение дезинфекционных мероприятий, незавершения ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работниками и допуск к работе без прохождения медосмотров.

В связи с выявленными нарушениями в июне не открылись 25 заведений оздоровления/отдыха. В то же время, без согласования с Госпродпотребслужбой были открыты 42 (в 2017 году – три) заведения оздоровления.

Напомним, ГСЧС требует закрыть самый большой детский лагерь в Украине.