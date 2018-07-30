На Донбассе ранены трое военных

За текущие сутки, 30 июля, боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин -Трамп. Хельсинский сговор по Украине отменяется
Отмечается, что противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил ООС возле Крымского, Светлодарска, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Лебединского и Павлополя.
Кроме того, защитников Водяного террористы обстреляли из 82-мм миномета.
"Вследствие боевой активности врага трое защитников Украины получили ранения. Потери врага уточняются", – добавили военные.
Отметим, 28 июля на Донбассе погибли двое украинских военных.