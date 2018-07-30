Украина проиграла в споре с Россией в ВТО

Всемирная торговая организация отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования.

Об этом сообщает Европейская правда.

Эксперты ВТО признали правомерным отказ России от сертификации украинской продукции. В дополнение экспертная группа отказалась видеть системность нарушений со стороны РФ.

Согласно документу, экспертная группа посчитала, что доказательства не свидетельствуют о том, что Россия предпринимала меры по ограничению импорта продукции из Украины как в общем, так и в отношении железнодорожного оборудования, в частности.

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Представленные Украиной аргументы – приостановка Россией действующих сертификатов, отказ в выдаче новых и представленные данные о снижении импорта украинской железнодорожной продукции в Россию - не доказывают систематических ограничений импорта, поясняет экспертная группа в отчете.

По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с $2,6 млрд до $95 млн.

Вместе с тем, в ВТО назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном. Кроме того, эксперты приняли сторону Киева, признав некоторые процедурные нарушения со стороны РФ.

Напомним, Босния и Герцеговина договорилась с Украиной и США о вступлении в ВТО.