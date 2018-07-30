В Мукачево при задержании избили полицейского

29 июля, вечером в Мукачево Закарпатской области группа пьяных мужчин при задержании напала на сотрудников патрульной полиции. Один полицейский получил телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Нападение произошло на улице Тимирязева, когда полицейские задерживали одного из четырех человек с признаками алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались в адрес патрульных и прохожих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацполиция хочет сделать открытый реестр педофилов в Украине

Во время задержания на место происшествия пришло еще несколько человек, которые оказали активное сопротивление и пытались избить патрульных.

По информации полиции, один из участников события ударил в лицо патрульного. Его задержали. Другие предприняли попытку побега, однако их удалось задержать.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей) УК.

Напомним, в 2018 году полиция зафиксировала на четверть больше фактов торговли людьми.