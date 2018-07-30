Украинцам не стоит ехать в Бразилию,- МИД

В министерстве иностранных дел советуют украинцам отказаться от визита в Бразилию из-за вспышки менингококковой инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба консульской службы МИДа.

В связи со вспышкой вируса менингококка в Федеративной Республике Бразилия, в частности в рамках Федерального округа Бразилии (г. Бразилиа), МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения указанной территории до нормализации эпидемической ситуации", - сказано в нем.

По данным бразильского Министерства здравоохранения, с начала года было зарегистрировано не менее 500 случаев заболевания, среди которых - 6 смертей (2 случая зафиксированы в столице).

МИД рекомендует тем украинцам, кто уже находиться там - проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

Напомним, в МИД рассказали, как избежать проблем во время отдыха за границей.