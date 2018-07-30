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Главная » Страна » Россиянин покупал детей на Донбассе для сексуального рабства, - полиция
Ситуация на Донбассе

Россиянин покупал детей на Донбассе для сексуального рабства, - полиция

Россиянин покупал детей на Донбассе для сексуального рабства, - полиция
Фото: Sputnik Литва

На время совершения преступления подросткам было 16 лет

30.07.18 31
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Правоохранители разоблачили и заочно объявили о подозрении в торговле людьми гражданину Российской Федерации, который в период с 2012 по 2014 годы приезжал в Донецкую область к знакомому, предоставлявшему в сексуальное рабство находившихся в уязвимом положении детей (лишенных родительской опеки и сирот).

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Факты торговли детьми были выявлены в ходе расследования преступной деятельности жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в течение 13 лет", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в 2012-2014 годы с педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" с целью совершения сексуального насилия. На время совершения преступления подросткам было 16 лет.

"Продавец заставлял несовершеннолетних жертв выполнять требования жителя соседнего государства, запугивая расправой, к тому же дети годами находились в психологической зависимости от него. Покупатель вывозил пострадавших в другие города Донецкой области, потом возвращал держателю места разврата (жителю Славянска – ред.)", - рассказали в областном главке полиции.

В настоящее время правоохранителям удалось установить четырех пострадавших. Злоумышленник заочно уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, три четверти детей в возрасте от 2 до 4 лет подвергаются насилию родителей.

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