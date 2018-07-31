Сутки на Донбассе: 40 обстрелов, трое раненых

Боевики обстреляли наши позиции возле Водяного из минометов

За прошедшие сутки боевики 40 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе трижды применили запрещенные Минскими договоренностями вооружения. В ходе боевых действий трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино. По нашим позициям у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм.

В течение текущих суток боевики трижды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Светлодарска и Лебединского.

По данным разведки один оккупант уничтожен и четверо ранены.

Напомним, 29 июля противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Один боец получил ранения.