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Главная » Страна » Видео Вандалы напали на городскую электричку в Киеве

Видео Вандалы напали на городскую электричку в Киеве

<span class="label red">Видео</span> Вандалы напали на городскую электричку в Киеве
Фото: ТСН

Кабину машинистов забросали камнями 

31.07.18 857
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Вечером в понедельник, 30 июля, в Киеве вандалы остановили и разрисовали городскую электричку. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в 21.20 между станциями Сырец и Вышгородская. После того, как неизвестные остановили городскую электричку, они не давали пассажирам выйти из вагонов.

"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов", - рассказала жена мужчины, который находился в электричке. 

Осторожно, в этом видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в поселке городского типа Суворово Одесской области 13-летний мальчик сломал 54 креста на местном кладбище. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилой (ч.1 ст.297 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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