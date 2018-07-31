В Украине из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта

За последние два дня (30-31 июля) из-за дождей и сильного ветра в Украине были обесточены 143 населенных пункта в 6 областях.

Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечено, что без света из-за непогоды остались 58 населенных пунктов в Тернопольской области, 46 н. п. - во Львовской, 15 н. п. - Хмельницкой, 15 н. п. - Житомирской, 8 н. п. - Черновицкой и 1 н. п. - Запорожской.

По данным ведомства, к ликвидации последствий непогоды от ГСЧС в течение суток привлекались 20 единиц техники и 95 чел.

В настоящее время местными органами власти совместно со спасателями принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Отметим, ранее из-за ухудшения погоды в Мариуполе были обесточеныболее 100 трансформаторных подстанций из почти 700.