Сотрудницу Херсонского горсовета облили кислотой

Сотруднице горсовета Херсона облили лицо кислотой. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Полиции об этом сообщил знакомый потерпевшей.
"Примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил жидкость (предварительно кислоту) в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу", - говорится в сообщении.
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Предварительная правовая квалификация преступления - хулиганство.
Как пишет в Сергей Никитенко в Facebook, потерпевшую зовут Катерина Гандзюк. В ее профайле указано, что она работает управляющим делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.
Напомним, недавно в Херсоне бандиты ограбили ювелирный магазин и сожгли автомобиль, убегая от полиции.