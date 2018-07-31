Херсонская полиция выложила видео, на котором запечатлен мужчина, обливший сегодняшним утром сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсоне полицейские предотвратили заказное убийство
"Полиция обращается ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 08:30 могли видеть мужа (на фото) в микрорайоне Таврический по вул.49-й Гвардейской Дивизии", - говорится в сообщении полиции.
Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темная обувь.
Правоохранители просят узнавших мужчину звонить на 102.
Напомним, сегодня сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили кислотой.