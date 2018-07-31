Канада ввела биометрический контроль для украинцев

Канада начала собирать биометрические данные у всех граждан Украины, которые просят о визе. Нововведения вступили в силу сегодня, 31 июля, сообщает Укринформ.

Отпечатки пальцев и электронная фотография теперь будут требоваться для получения туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде.

Отмечается, биометрика будет собираться у каждого просителя лишь раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Эти изменения влекут за собой подорожание на треть канадских виз, так как к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных.

Так, туристическая виза в Канаду, которая ранее с учетом всех комиссий обходилась заявителю в сумму около 140 канадских долларов, отныне будет стоить около 190 долл.

В правительстве отметили, что новые требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, у которых нет безвизового режима поездок с Канадой.

Ожидается, что до конца 2018 года новые правила начнут действовать по всему миру.

Ранее посол Канады Роман Ващук заявил, что его страна изучит успех введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом для дальнейшего рассмотрения возможного упрощения визового режима для украинцев.