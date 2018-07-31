Телеканал Интер опять "заминировали"

В полицию Киева поступило сообщение о минировании здания телеканала "Интер", расположенного по улице Дмитриевской в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты пиротехнической службы, спасатели. Проводится осмотр помещения", — говорится в сообщении.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений территориального управления полиции. Правовая квалификация будет дана после завершения осмотра, сказали в полиции.

Напоминаем, что 27 июля, в полицию Киева поступил звонок о том, что здание телеканала "Интер" заминировано.