Януковичу назначат госадвоката

Во вторник, 31 июля, Оболонский районный суд Киева поручил Центру безоплатной правовой помощи назначить Виктору Януковичу нового государственного адвоката в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщает 112 Украина.

Причиной такого решение стал отказ прежних адвокатов экс-президента принимать участие в судебных дебатах. После объявленного судом перерыва адвокаты на заседание не явились. До этого они ходатайствовали об отводе коллегии судей, однако его не последовало.

Председательствующий судья Владислав Девятко в очередной раз подчеркнул, что заявления о нарушениях в ходе судебного процесса не соответствуют действительности, отметив, что за более чем год рассмотрения в суде побывали 52 свидетеля (15 со стороны защиты), было проведено свыше 60 заседаний.

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"Учитывая, что защитники обвиняемого Януковича самоустранились от участив в судебных дебатах, самовольно покинули судебное заседание до его завершения, что делает невозможным дальнейшее рассмотрение дела, коллегия судей считает, что необходимо обеспечить право обвиняемого на защиту во время судебных дебатов. В связи с этим защитник подлежит назначению из Регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи в г. Киеве", - говорится в решении суда.

Новый госадвокат обязан прибыть на заседание уже завтра - 1 августа на 10 часов утра.

Ранее Верховный суд отказал адвокатам экс-президента Виктора Януковича в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности рассмотрения дела по государственной измене.