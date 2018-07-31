Укроборонпром уволил директора Николаевского бронетанкового завода из-за задержек зарплат

Укробронпром уволил директора входящего в концерн Николаевского бронетанкового завода Николая Кистрина из-за задержек выплаты зарплат работникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Николаевский бронетанковый завод накопил долг по выплате заработных плат за два месяца из-за просроченной кредиторской задолженности по договорам с Минобороны. Это привело к тому, что Государственная казначейская служба не согласовывает платежи по текущим договорам с Минобороны.

"Ненадлежащее исполнение Государственного оборонного заказа, в условиях, когда в стране идет война - недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы. Учитывая, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение освободить Николая Кистрина с должности", - заявил гендиректор Укроборонпрома Павел Букин.

Николаевский бронетанковый завод на постоянной основе проводит плановые ремонты и модернизацию БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80. Кроме того, предприятие разработало ряд модификаций бронемашин, например, командно-штабную машину БТР-70Ди-02 "Свитязь". Также, завод ведет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла в целом закон № 6697, которым освободила предприятия оборонно-промышленного комплекса от уплаты пени компаниям из страны-агрессора.