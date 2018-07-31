Об обнаруженной лодке местные жители сообщили в полицию

В Кременчуге (Полтавская область) на Днепре была замечена лодка с российским и советским флагами. Ее фотографию опубликовало во вторник, 31 июля, местное издание Телеграф.

Отмечается, что лодка находилась у острова Фантазия. Над ней развевались два флага: внизу флаг военно-морского флота СССР (запрещен законодательством о декоммунизации), сверху - гюйс (флаг) кораблей пограничных служб РФ.

Об обнаруженной лодке местные жители сообщили в полицию.

Как сообщили изданию в пресс-службе Кременчугского отдела полиции, флаги принадлежат 53-летнему местному жителю. На данный момент ведется проверка.

Ранее в оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг.