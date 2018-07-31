Wizz Air будет летать из Харькова в Лондон

С конца октября и трижды в неделю

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air анонсировала открытие в 2018 года нового прямого рейса из Харькова в аэропорт Лондона Лутон. Об этом сообщает avianews.com.

Согласно информации в системе бронирования авиаперевозчика, полеты по этому маршруту начнутся с 30 октября 2018 года и будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

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Цена билетоа по тарифу Basic, который включает только перевозку ручной клади, начинается от 609 грн в одну сторону. Однако по такой стоимости доступно ограниченное число рейсов.

Цена на большинство перелетов находится в пределах 2-3 тыс. грн.

Ранее лоукостер Wizz Air восстановил прямой авиарейс по маршруту Львов-Лондон.