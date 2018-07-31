Украина вслед за ЕС подготовила санкции из-за Крымского моста

Ограничения предусмотрены против 19 российских компаний и 22 физических лиц

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило в Кабмин предложение о введении санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Введение санкций сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки", - рассчитывают в министерстве.

Отмечается, что данный проект распоряжения о введении ограничений уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции за строительство Керченского моста против шести компаний из России. В Брюсселе отметили, что "ЕС рассматривает строительство Керченского моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".