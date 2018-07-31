В Бердянске застрелили АТОшника Сармата

Полиция объявила в Запорожской и Донецкой областях оперативный план "Сирена"

В Бердянске 31 июля неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко. Об этом сообщает Pro.Berdyansk.biz .

Нападение произошло 31 июля около 12:30. Видеозапись с места событий выложил пользователь Facebook Андрей Маджаров. По его словам, Сармата убил неизвестный из двуствольной винтовки выстрелами в спину. Это произошло во дворе гостиницы, принадлежащей семье Олешко.

"Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза", - говорит Маджаров на видеозаписи.

Пресс-служба полиции сообщила, что в Бердянске убили местного 43-летнего жителя, который, по предварительной информации, был гражданским активистом и участником АТО. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции.

Напомним, Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ инсценировали убийство общественного активиста, который отстаивал права крестьян в одном из районов Черкасской области.





