Сообщение о минировании "Интера" в Киеве оказалось ложным

Поступившее в ГУ Нацполиции Украины в Киеве во вторник утром сообщение о том, что якобы заминировано здание телеканала, расположенного по ул. Дмитриевской в Шевченковском районе столицы, оказалось ложным. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители опасных предметов не обнаружили", - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции во вторник днем.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские устанавливают личность анонима", - добавили в полиции.

Как сообщалось ранее, во вторник, 31 июля, в полицию Киева поступило сообщение о минировании здания телеканала "Интер".