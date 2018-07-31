Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за закупки в РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, в частности для тех, кто совершает закупки в России, передает УНИАН.

"Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В крупных денежных махинациях в Укрзализныце обвинили пятерых человек

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене", – добавил он в эфире "112 Украина".

Как сообщалось, недавно филиал акционерной компании Укрзализныця по закупкам "Центр обеспечения производства" заключила договор с филиалом "Российской железной дороги" на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС. Однако потом Укрзализныця из-за скандала приостановила закупку дорогих значков у РФ.