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Главная » Страна » Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за закупки в РФ

Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за закупки в РФ

Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за закупки в РФ
Александр Турчинов / Фото: УНИАН

Секретарь СНБО планирует нововведение после скандала с Укрзализныцей 

31.07.18 86
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, в частности для тех, кто совершает закупки в России, передает УНИАН.

"Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине", - сказал он.

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене", – добавил он в эфире "112 Украина".

Как сообщалось, недавно филиал акционерной компании Укрзализныця по закупкам "Центр обеспечения производства" заключила договор с филиалом "Российской железной дороги" на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС. Однако потом Укрзализныця из-за скандала приостановила закупку дорогих значков у РФ.

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