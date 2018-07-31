В Николаевской области отменили региональный статус русского языка

Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятое в 2012 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
В июле 2012 года областной совет присвоил русскому языку статус регионального на основании закона "Об основах государственной языковой политики", разработанного депутатами Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
В феврале Конституционный суд признал закон Кивалова-Колесниченко неконституционным и отменил его, однако Николаевский облсовет не принял меры, чтобы привести решение о статусе русского языка в соответствие с действующим законодательством. Первый заместитель прокурора области обратился в суд и выиграл его.
Ранее сообщалось, что русский язык потерял особый статус в Молдове.