Порошенко собирается участвовать в президентских выборах, - Сергей Березенко

Президент Украины Петр Порошенко вероятней всего примет участие в президентских выборах в марте 2019 года, заявил заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Главком".

По его словам, уже начал работать предвыборный штаб.

"На этот момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать детали, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия", - сказал Березенко.

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Политик добавил, что глава штаба еще не определен, руководителем предвыборной кампании является Игорь Грынив.

"Петр Порошенко является кандидатом в президенты в своем штабе. Возможно, немного больше, чем просто кандидатом. Потому что окончательные и базовые решения не могут приниматься без его участия", - сказал Березенко, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что руководителем штаба Порошенко будет сам президент.

По мнению замглавы фракции, вряд ли возможно, что Порошенко не будет участвовать в выборах.

Как сообщалось ранее, фракция "Блок Петра Порошенко" готова отозвать одного из своих кандидатов на должность в Центральную избирательную комиссию.