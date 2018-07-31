В Харьковской области в канализации воинской части нашли тело бойца

В городе Лозовая в канализационном коллекторе недалеко от воинской части обнаружили труп 23-летнего мужчины с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По предварительным данным, умерший служил в батальоне "Донбасс-Украина". В коллекторе его тело пролежало около 4-5 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Миргороде при загадочных обстоятельствах погиб украинский военный

Полиция Харьковской области отметила, что следствие пока рассматривает все версии, не исключая и вероятность несчастного случая. Если же боец был убит, то виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Бердянске 31 июля неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.